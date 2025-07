Foto: Divulgacao O Ministério da Cultura emitiu uma nota de pesar pela morte de Preta Gil





O Ministério da Cultura divulgou nota oficial nesta segunda-feira (21) manifestando pesar pelo falecimento de Preta Gil, ocorrido no domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos. A artista enfrentava um câncer no intestino diagnosticado em 2023 e buscava tratamentos no exterior.

Na nota, o órgão ressalta a relevância de Preta Gil como ícone cultural brasileiro, destacando sua autenticidade, alegria, resiliência e coragem. A trajetória da cantora e empresária foi marcada por múltiplos talentos na música, no carnaval e na publicidade.

Filha do músico Gilberto Gil, Preta nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, dois anos após o retorno de seu pai do exílio em Londres, durante o período da ditadura militar.

Sua carreira começou nos bastidores, atuando como produtora e publicitária.

Aos 28 anos, decidiu seguir a carreira musical, lançando seu álbum de estreia, Prêt-à-Porter (2003), que incluiu o sucesso "Sinais de Fogo", composição de Ana Carolina e Totonho Villeroy.

No ano seguinte, formou com Davi Moraes e a percussionista Lan Lanh o grupo Tresloucados. Ao longo da carreira, lançou outros álbuns como Preta (2005), Sou Como Sou (2012) e Todas as Cores (2017).

Além da música, Preta Gil criou o Bloco da Preta, tradicional no Carnaval do Rio de Janeiro, e trabalhou na agência de publicidade Mynd.

Também atuou como atriz e apresentadora, explorando diversas áreas artísticas e culturais.

O Ministério da Cultura reforça a importância da artista e o impacto de sua obra na cultura popular brasileira.

A nota termina ressaltando a solidariedade do MinC à família e amigos, destacando que “a resiliência e a coragem de Preta Gil serão lembradas”.





Nota do Ministério da Cultura na íntegra:

“É com imenso pesar que o Ministério da Cultura (MinC) recebe a notícia da morte de Preta Gil. Aos 50 anos, a cantora e empresária foi incansável na batalha que travou contra o câncer. Seu nome virou sinônimo de força e esperança.

Sua passagem precoce deixa uma lacuna entre familiares, amigos e admiradores de sua vida e obra.

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro. Dois anos após seu pai, Gilberto Gil, retornar do exílio em Londres durante a ditadura militar.

Iniciou a carreira artística nos bastidores, como produtora e publicitária. Só aos 28 anos decidiu seguir o caminho da música. Seu álbum de estreia, Prêt-à-Porter (2003), trouxe o hit Sinais de Fogo, composta por Ana Carolina e Totonho Villeroy.

No ano seguinte, Preta Gil, Davi Moraes e a percussionista Lan Lanh formaram o grupo Tresloucados. Lançou ainda álbuns como Preta (2005), Sou Como Sou (2012) e Todas as Cores (2017).

Atriz, apresentadora e criadora de um bloco de carnaval, Preta dividiu com o mundo seus múltiplos talentos e alegria de viver. Autêntica, bem humorada e dona de um pensamento crítico apurado, certamente, deixará saudades.

O MinC se une ao familiares da artista nesta triste despedida.

A resiliência e a coragem de Preta Gil serão lembradas.”