Câmara dos Deputados Deputados votaram o PL 2.159/2021 nesta quinta

A aprovação do Projeto de Lei (PL) 2.159/2021, que flexibiliza o licenciamento ambiental, acabou em confusão na madrugada desta quinta (17), na Câmara dos Deputados.

O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) precisou acionar a polícia legislativa para "restabelecer a ordem".

Veja o vídeo da confusão:





O bate-boca começou por volta das 2h30 da madrugada. Enquanto os parlamentares discutiam sobre as novas medidas de licenciamento, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) criticou as contrapartidas ambientais e disse, sem apresentar provas, que indígenas receberam picapes, gado e dinheiro em troca de impacto causado pela Usina de Belo Monte.

"Como é que transformar tribo indígena em latifúndio ajuda a compensar impacto ambiental? Não ajuda, gente, isso é dinheiro indo para o bolso dessas pessoas", disse o parlamentar.

Foi então que Célia Xakriabá (PSOL-MG) chamou Kataguiri de "pessoa estrangeira" e "deputado reborn", para dizer que ele não tinha direito de falar sobre povos indígenas.

"Essa pessoa deputada estrangeira, deputado reborn que acabou de falar, sequer tem direito de falar sobre a questão indígena. […] O senhor não sabe da história, então o senhor fique quieto", disse a deputada.

Em seguida, Kataguiri retomou a palavra e respondeu a Xakriabá, chamando-a de "cosplay de pavão".

"Determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro. Eu quero dizer aqui que estrangeiro e ali próximo de onde estão meus ancestrais é (sic.) o pavão, que é um animal lá da Ásia. Não tem nada a ver com tribo indígena do Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay", prosseguiu.





Rodolfo Nogueira (PL-MS) também entrou na discussão e perguntou à colega se o cocar exige licenciamento ambiental. A troca de ofensas se intensificou, com empurra-empurra no plenário. A sessão foi interrompida e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), acionou a Polícia Legislativa para conter o tumulto.