A empresa de apostas VaideBet foi anunciada como “apresentadora oficial” da festa junina São João Paulo 2025, realizada de 19 a 22 de junho, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo - o que não poderia ocorrer, conforme contrato assinado pela Prefeitura com artistas.

O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o evento contou com financiamento direto da Prefeitura.

A marca da VaideBet apareceu em peças de divulgação ao lado da logomarca da Prefeitura de São Paulo, com o slogan “VaideBet apresenta: São João Paulo”.

Além disso, foram distribuídos brindes com a identidade visual da empresa, como copos e chapéus. Também houve promoção de jogos de aposta por meio das redes sociais da empresa, associando os serviços oferecidos à temática junina do evento.







O contrato de cessão do espaço, firmado com os organizadores da festa, estabelece em cláusula que é proibida qualquer atividade de comercialização, prestação de serviços ou promoção de jogos de azar ou similares em áreas públicas municipais.

Em documento da Secretaria Municipal de Turismo, consta que o evento seria realizado sem patrocínio privado, com custeio exclusivamente público.

Artistas contratados tiveram altos valores para se apresentar. Léo Santana, por exemplo, recebeu R$ 550 mil pelo show no local, enquanto o cantor Mumuzinho foi contratado por R$ 172 mil. Já o grupo Falamansa fechou um acordo de R$ 200 mil.

Michel Teló e Manu Bahtidão também subiram ao palco do evento e receberam R$ 330 mil e R$ 350 mil, respectivamente.

Apesar das regras formais, os ingressos gratuitos estavam condicionados ao preenchimento de dados pessoais em plataforma digital da VaideBet, o que caracteriza ativação comercial da marca dentro do evento promovido com recursos públicos.

A presença institucional da empresa contrasta com a justificativa oficial da Prefeitura de que o evento teria caráter exclusivamente cultural, gratuito e sem contrapartidas.

Projeto de lei

Antes da realização da festa, o vereador Nabil Bonduki (PT) já havia apresentado uma minuta de projeto de lei na Câmara Municipal com o objetivo de proibir o apoio da Prefeitura a eventos vinculados a empresas de apostas. A proposta proíbe cessão de espaços, repasse de recursos públicos e naming rights a empresas do setor.

O texto da proposta aponta o crescimento da exposição de casas de apostas em eventos públicos e alerta para os riscos sociais e financeiros desses produtos.

O documento ainda cita estimativas de perdas de brasileiros entre R$ 24 e R$ 36 bilhões em 2024 e afirma que 80% dos apostadores pertencem às classes C, D e E.

A assessoria do vereador informou ao Portal iG que o gabinete acompanha o caso e avalia quais providências poderão ser tomadas diante do descumprimento contratual e do uso do espaço público por empresa do setor.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura de São Paulo e da VaideBet. Até o fechamento desta edição, não houve resposta.