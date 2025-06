Reprodução: Agência Senado O PSD ainda não definiu se terá candidatura própria à Presidência da República em 2026





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) reiterou seu apoio ao senador Rodrigo Pacheco(PSD) como possível candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026.

Durante a cerimônia de apresentação dos avanços que ocorreram no Acordo Rio Doce, na cidade de Mariana, Região Central de Minas Gerais, Lula chamou Pacheco de "futuro governador". A fala ocorreu na manhã desta quinta-feira (12).

Conforme apurou o Portal iG, Lula informou ao PT que, caso Pacheco dispute o cargo, terá seu apoio, salvo se não desejar. O senador, por sua vez, evita declarar candidatura e aguarda o posicionamento do diretório nacional de seu partido antes de assumir compromissos eleitorais.

Entre as possibilidades, está a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou o apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS), que pode se lançar como adversário de Lula na disputa presidencial.





Apesar da sinalização de Lula, setores do PT demonstram desconforto com a manifestação antecipada de apoio.

A preocupação está na possibilidade de a sigla ser obrigada a criticar Pacheco durante a campanha, caso a aliança não se concretize, o que abriria espaço para a utilização de falas do presidente contra o próprio partido.

Lula, no entanto, tem reforçado que as alianças estaduais podem ser definidas de forma independente das articulações nacionais, com exceção de alianças com candidatos bolsonaristas, que são vetadas.

PT e PSD já estiveram juntos em Minas Gerais

Reprodução Kalil e Lula estiveram juntos em 2022





Se confirmada, a aliança entre PT e PSD em Minas não será inédita. Em 2022, os dois partidos estiveram juntos no estado, com o então candidato ao governo Alexandre Kalil (PSD) no mesmo palanque de Lula.

Kalil foi derrotado no primeiro turno por Romeu Zema (Novo), que está em seu segundo mandato e, por isso, não poderá se candidatar à reeleição.

Minas Gerais é considerado um dos estados mais estratégicos nas eleições presidenciais. Desde a redemocratização, todos os candidatos eleitos para a Presidência venceram no estado.