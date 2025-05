Alerj, ABr e Câmara Deputados - montagem de 25/03/2024 Domingos Brazão, seu irmão Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Os três foram presos por forte envolvimento com o assassinato de Marielle Franco





A PGR( Procuradoria-Geral da República) pediu nesta terça-feira (13) a condenação de cinco réus no processo sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco(PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018.

A solicitação abrange os irmãos Chiquinho Brazão(ex-deputado federal), Domingos Brazão(conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que são acusados de envolvimento no crime.

Os irmãos Brazão são acusados de serem os mandantes do crime, com motivação econômica ligada a loteamentos de terra em áreas controladas por milícias na Zona Oeste do Rio. Essas atividades estavam sendo contrariadas pelas ações de Marielle e do PSOL.

Eles enfrentam acusações de homicídio qualificado (de Marielle e Anderson), tentativa de homicídio (da assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu) e organização criminosa.

Rivaldo Barbosa é acusado de auxiliar os mandantes, fornecendo "diretrizes de execução" e garantindo a impunidade do crime, sendo igualmente denunciado por homicídio qualificado.

Outros dois réus, o policial militar Ronald Alves Pereira (Major Ronald) e o ex-assessor do TCE-RJ Robson Calixto da Fonseca (Peixe), também têm a condenação solicitada pela PGR.

Ronald seria responsável por monitorar Marielle, enquanto Robson é acusado de envolvimento na organização criminosa dos Brazão.

A Procuradoria destacou que os homicídios visaram inibir a atuação política de Marielle e do PSOL, especialmente considerando que os réus ocupavam cargos públicos de alta relevância, o que, segundo a PGR, torna o crime “especialmente reprovável”.

Com a entrega das alegações finais, as defesas dos réus têm 30 dias para apresentar suas contrarrazões. Após esse prazo, o relator do caso no STF(Supremo Tribunal Federal), ministro Alexandre de Moraes, deve preparar seu voto, e o processo será liberado para julgamento na Primeira Turma do STF.





Réus estão presos desde 2024

Ronnie Lessa é réu confesso dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes





Embora ainda não haja data confirmada para o julgamento, espera-se que ele ocorra em breve devido ao grande interesse público.

Os cinco réus estão presos preventivamente desde março de 2024 e negam qualquer envolvimento no crime.

A investigação ganhou novos avanços com as delações premiadas de Ronnie Lessa, réu confesso dos disparos, e de Élcio de Queiroz, responsável por dirigir o carro usado no crime. Ambos foram condenados em 2024 pelo Tribunal do Júri do Rio.

O caso Marielle continua sendo um dos mais emblemáticos no Brasil, mobilizando a sociedade civil e organizações de direitos humanos, que exigem justiça e o fim da impunidade.