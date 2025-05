Reprodução Eduardo Leite é governador do Rio Grande do Sul





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou nesta quinta-feira (8) sua saída do PSDB, partido ao qual esteve filiado por 24 anos. Leite ingressou na legenda aos 16 anos e permaneceu como militante, vereador, prefeito e governador pelo partido.

O anúncio ocorre em meio ao enfraquecimento da sigla no cenário nacional e a tratativas internas sobre uma possível fusão com o Podemos.

Em nota divulgada nas redes sociais, Leite informou que a decisão foi motivada pelo atual cenário político.

“Depois de 24 anos de filiação ininterrupta ao PSDB — meu único partido até aqui — comunico, com o coração cheio de gratidão, minha desfiliação da legenda”, escreveu.

Guerreiro/Agência ALRS Eduardo Leite deve ir para o PSD





Leite afirmou que sua trajetória no PSDB foi marcada por formação política e experiências institucionais.

“Foi neste partido que aprendi a fazer política com seriedade, com responsabilidade fiscal, sensibilidade social e foco na transformação concreta da vida das pessoas — especialmente daquelas que mais precisam do poder público”, declarou.

O governador também mencionou lideranças tucanas que influenciaram sua atuação política.

“Me inspiro até hoje no exemplo de estadistas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja visão moderna de gestão pública e compromisso com a democracia marcaram profundamente a minha formação e a minha atuação política”, escreveu.

Segundo a nota, a saída não representa um rompimento com os valores aprendidos durante a militância. “Sigo guiado por eles”, afirmou.

Leite declarou ainda que “as circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos”.

O governador deverá se filiar ao PSD, presidido por Gilberto Kassab. Leite é cotado para disputar a Presidência da República em 2026 ou o Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Nenhuma candidatura foi confirmada até o momento.

No comunicado, Leite agradeceu os integrantes da legenda. “Levo comigo os princípios, os aprendizados e, acima de tudo, o respeito e a admiração por todos que fizeram e fazem esse partido ser o que é.” Ele também mencionou a possível fusão entre o PSDB e o Podemos, destacando que “o próprio PSDB vive um novo momento, refletindo sobre seus rumos”.





PSDB e sua extinção

A saída de Leite ocorre em um contexto de crise interna no PSDB, que perdeu representação nas eleições de 2022 e tem discutido estratégias de reestruturação.

Desde o pleito, lideranças da legenda têm manifestado preocupação com a redução de bancadas no Congresso e a diminuição de influência em coligações nacionais.

Leite foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 2018 e reeleito em 2022, após renunciar ao cargo e retornar à disputa.