Reprodução/Vatican News Lula e Janja no funeral do Papa Francisco





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) viajou a Roma para participar do funeral do Papa Francisco, realizado neste sábado (26), acompanhado por uma comitiva oficial composta por 20 pessoas.

O grupo inclui representantes dos Três Poderes, ministros de Estado, parlamentares e assessores do governo. A delegação embarcou em Brasília na quinta-feira (24), em aeronave da Força Aérea Brasileira, com previsão de retorno ao Brasil no domingo (27).

A primeira-dama Janja da Silva integra a comitiva presidencial. O Supremo Tribunal Federal está representado pelo seu presidente, ministro Luís Roberto Barroso. O Senado Federal é representado por seu presidente, senador Davi Alcolumbre(União Brasil-AP), e a Câmara dos Deputados por Hugo Motta(Republicanos-PB), presidente da Casa.

Quatro ministros de Estado acompanham a delegação: Mauro Vieira(Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski(Justiça), Paulo Teixeira(Desenvolvimento Agrário) e Macaé Evaristo(Direitos Humanos).

Entre os parlamentares, foram registrados três senadores: Renan Calheiros(MDB-AL), Leila Barros(PDT-DF) e Soraya Thronicke(Podemos-MS).

A comitiva também inclui sete deputados federais: Luis Tibé (Avante-MG), Odair Cunha (PT-MG), Padre João (PT-MG), Reimont (PT-RJ), Luiz Gastão (PSD-CE), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e Professora Goreth (PDT-AP).

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, também acompanha a delegação.

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos Brics, não integra oficialmente a comitiva, mas está em Roma e participará da cerimônia. Ela viajou da China diretamente à Itália.

Funeral

Divulgação/Vatican News Corpo do Papa Francisco no interior da Basílica de São Pedro





O funeral de Francisco ocorre na Praça de São Pedro, no Vaticano, com início às 10h no horário local (5h de Brasília).

O protocolo litúrgico adotado segue diretrizes definidas pelo próprio pontífice em 2024, com ênfase em ritos simplificados. A cerimônia é presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

O corpo do papa foi velado publicamente entre os dias 23 e 25 de abril, antes do sepultamento. O enterro está programado para ocorrer na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, ao final da cerimônia, rompendo a tradição dos sepultamentos papais na Basílica de São Pedro.





De acordo com o Vaticano, o funeral reúne cerca de 200 mil pessoas e 130 delegações estrangeiras. Cinquenta chefes de Estado e dez monarcas confirmaram presença.

Após o funeral, tem início o período de novendiales, nove dias de celebrações litúrgicas e orações. O Conclave para escolha do novo papa deve ocorrer entre o 15º e o 20º dia após a morte, conforme prevê o protocolo do Vaticano.