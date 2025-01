Reprodução/Facebook Ney Santos, ex-prefeito de Embu das Artes

A gestão do ex-prefeito de Embu das Artes (SP) Ney Santos, que ficou no cargo nos últimos oito anos, é aprovada por 83,6% dos eleitores da cidade, de acordo com pesquisa realizada pelo instituto Vox.

Do outro lado, 13,5% dos entrevistados desaprovam a gestão, enquanto 2,9% não souberam responder ou não opinaram.

Quando perguntados sobre como consideram o trabalho do ex-prefeito, 71,7% responderam que a gestão de Ney Santos foi boa ou ótima. Confira:

Ótima - 20,5%

Boa - 51,2%

Regular - 11,4%

Ruim - 6,1%

Péssima - 8,3%

Não sabe ou não respondeu - 2,5%

A pesquisa

A pesquisa Vox ouviu 950 eleitores de Embu das Artes entre os dias 17 e 18 de janeiro, de forma presencial.