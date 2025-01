Ricardo Stuckert/PR Sidônio fez a campanha de Lula em 2022

O publicitário Sidônio Palmeira tomará posse, nesta terça-feira (14), como ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula. Ele substituirá Paulo Pimenta, que deixou o cargo após uma série de críticas da cúpula interna da gestão sobre as estratégias de comunicação do Planalto.

A posse de Sidônio contará com a presença de vários ministros, que retornam do recesso, para um "segundo tempo do governo", com um diálogo mais direto com a população, de forma que as informações cheguem "na ponta".

Sidônio vai assumir, além da Secom, a coordenação do time de assessores dos ministérios, visando uma comunicação integrada para, segundo ele mesmo, “mostrar os feitos”.

Currículo

Nascido na Bahia, Sidônio se formou em engenharia e começou a carreira na área de comunicação em 1992, ao gerenciar a campanha que elegeu a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) para a prefeitura de Salvador.

Em 2006, o publicitário se aproximou do partido do presidente Lula quando liderou a campanha do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para o governo da Bahia, assim como a campanha que elegeu o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ao governo estadual, em 2010.

Também marcou presença na campanha presidencial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), contra Jair Bolsonaro (PL) em 2018. Sidônio se aproximou de Lula em 2022, quando coordenou a estratégia de comunicação do petista, eleito pela terceira vez.