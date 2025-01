Valter Campanato/Agência Brasil Embora haja incertezas sobre Jair Bolsonaro, esposa e filho devem viajar para Washington





Com passaporte apreendido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está impossibilitado de sair do país. Mesmo assim, a esposa, Michelle, e o filho Eduardo devem viajar à Washington, nos EUA, para assistir à posse de Donald Trump como presidente no dia 20 de janeiro.

Bolsonaro pede para ver posse de Trump

Jair Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal (PF) em fevereiro de 2024 em meio à Operação Tempus Veritatis. Impedido de sair do país, o ex-presidente precisou fazer um pedido especial para a posse de Trump.

De acordo com uma divulgação da defesa de Trump, nesta quarta-feira (8) houve um pedido oficial de liberação de passaporte para Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido veio após Donald Trump convidar Bolsonaro diretamente para assistir à posse dele ao lado do vice-presidente JD Vance. O brasileiro disse sentir-se “honrado” com o convite. Nas redes sociais, escreveu:

“Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico.”

Especialistas estimam, porém, que Moraes não deve retornar o passaporte para Jair.

Lula vai à posse de Trump?

Enquanto Bolsonaro quer ir à posse de Trump, Lula deve evitar a viagem. Espera-se que o Brasil compareça ao evento, mas pela persona do embaixador, e não do presidente.