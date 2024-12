Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, foi indiciado em investigação de golpe de estado





Pouco mais da metade dos brasileiros acredita que Jair Bolsonaro (PL) tentou aplicar um golpe de estado no Brasil após perder as eleições para Lula (PT) em 2022. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quarta-feira (18), 52% dos cidadãos acredita na hipótese.

Além deles, 39% não acredita que Bolsonaro tenha feito isso, e 7% não sabe. O Datafolha conversou com 2.002 os dias 12 e 13 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Em março deste ano, o instituto promoveu outra pesquisa com as mesmas perguntas. Os resultados são parecidos: no começo de 2024, 55% acreditava que Bolsonaro tentou aplicar um golpe de estado, e 39% defendia a inocência do ex-presidente.

Bolsonaro indiciado

Desde março, houve uma mudança significativa no assunto de golpe: Bolsonaro é uma das quase 40 pessoas indiciadas em inquérito de apuração de tentativa de golpe de estado em 2022.

A Polícia Federal acredita que Bolsonaro esteja ativamente envolvido nos planos para golpe de estado , e espera que o Ministério Público autue o ex-presidente em 2025. Existe, inclusive, um relatório de centenas de páginas falando sobre o suposto envolvimento dele.

O ex-presidente afirmou ser inocente e diz que as acusações são perseguição político. Ele diz que as conversas e documentos mostrados não passaram de papo sem intenção real de golpe.

Enquanto isso, Bolsonaro levantou a hipótese de refúgio diplomático em alguma embaixada aliada, ainda mais depois da prisão de Walter Braga Netto , candidato a vice em 2022, na última semana. Bolsonaro, no entanto, segue inelegível por campanhas contra urnas eletrônicas.