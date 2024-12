ESG Insights Após ser interceptado, o suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Legislativa Federal





Um servidor do Ministério da Saúde foi preso nesta terça-feira (10) pela Polícia Legislativa após tentar entrar no Anexo IV da Câmara dos Deputados com munições de pistola . O episódio ocorreu quando o suspeito tentava despachar as munições por meio da agência dos Correios localizada dentro do edifício, que fica nos arredores da Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O Anexo IV da Câmara é conhecido por abrigar a maior parte dos gabinetes dos deputados federais e possui acesso restrito, com segurança reforçada para proteger o funcionamento da Casa.

Apesar dessas medidas, o servidor conseguiu ingressar no local antes de ser abordado e detido.

Após ser interceptado, o suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Legislativa Federal, onde teve o auto de prisão formalizado.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do detido, nem esclareceram as intenções do indivíduo com relação às munições.

A polícia também não forneceu informações sobre possíveis vínculos do servidor com atividades ilícitas.





Investigação

Segundo informações obtidas e dadas pelo Portal G1, o homem pretendia enviar as munições por meio da agência dos Correios localizada dentro do Anexo IV, mas foi flagrado antes de concluir a tentativa.

As investigações iniciais estão em andamento para determinar se havia algum objetivo específico relacionado ao transporte das munições.