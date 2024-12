Agência Brasil Determinações de Dino foram avaliadas pelo plenário do STF

Flávio Dino , o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), negou integralmente, nesta segunda-feira (9), o pedido de reconsideração apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra trechos da decisão que liberou a retomada do pagamento das emendas parlamentares.

Na decisão anterior, Dino havia autorizado o retorno dos repasses, mas com a imposição de condições e restrições que desagradam parlamentares e ampliaram os impasses políticos entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional.

As determinações de Dino foram avaliadas e, em votação unânime, aprovadas pelo plenário do STF. Apesar disso, a AGU, em busca de reduzir tensões entre os poderes, solicitou que o ministro reconsiderasse alguns pontos mais rígidos. Dino, porém, declarou que “não há o que reconsiderar”, justificando que suas decisões derivam diretamente da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal e das normas sobre emendas parlamentares.



"Ante o exposto, rejeito integralmente o pedido formulado, mantendo as determinações constantes na decisão proferida em 02/12/2024 e referendada, à unanimidade, por esta Corte", destacou Dino em seu despacho.

As emendas parlamentares são recursos reservados no Orçamento que os congressistas direcionam às suas bases eleitorais. Esses repasses ficaram suspensos entre agosto e dezembro, também por determinação de Dino, que condicionou sua liberação a uma maior transparência sobre a autoria das emendas e a destinação dos valores.

Durante o período de suspensão, representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário participaram de reuniões para tentar chegar a um consenso. Em novembro, o Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou uma nova lei para regulamentar os repasses, que foi citada por Dino como base para sua decisão mais recente.

No entanto, deputados, senadores e a própria AGU alegam que Dino foi além do previsto na nova legislação ao impor regras mais rígidas do que as acordadas entre o Planalto e o Congresso. A insatisfação crescente entre parlamentares evidencia a dificuldade do governo em alinhar interesses e avançar com sua agenda no Congresso.