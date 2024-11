Reprodução/CanalGov Evento no Palácio do Planalto de obras de mobilidade para São Paulo

Nesta sexta-feira (29), o presidente Lula (PT) reuniu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB) no P alácio do Planalto para anunciar um apoio financeiro de R$ 10,65 bilhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o estado de São Paulo.



As obras serão focadas em infraestrutura, com operações para instaurar o trem intercidades entre São Paulo e Campinas, aumentar a linha verde do metrô da capital, finalizar o Rodoanel Mário Covas e comprar mais de 1 mil ônibus elétricos.

Lula não discursou. Em sua fala, Nunes chamou Tarcísio e o ministro Jader Filho, das Cidades, de “irmão”.

“Venho aqui hoje com meu irmão, o governador Tarcísio de Freitas, com esse objetivo de olhar as pessoas. Teremos a COP [Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas] na cidade do meu irmão Jader”, afirmou sobre a COP30, que será em Belém no próximo ano.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também estava presente, aproveitou seu discurso no evento para comemorar a queda na taxa de desemprego no país.

"Uma ótima notícia, o menor desemprego da série histórica, 6,2%. Essas coisas não acontecem por geração espontânea, por acaso. É fruto de trabalho, de boas políticas públicas. E tem tudo a ver com esse nosso encontro de hoje", afirmou Alckmin.

"Quero aqui começar celebrando a democracia, como é bonita. Passadas as eleições, os entes trabalhando junto para alcançar o interesse público, o bem comum", completou o vice-presidente.

Esta é a primeira vez que Lula se reúne com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após a Polícia Federal (PF) concluir o inquérito sobre a tentativa de golpe em 2022.

Tarcísio foi ministro de Bolsonaro, lançado por ele como candidato ao governo paulista e é um dos cotados para disputar a Presidência em 2026, devido à inelegibilidade do ex-presidente. Já Nunes contou com o apoio sem medidas do governador durante sua campanha nas eleições municipais deste ano - Bolsonaro expressou um apoio tímido ao emedebista no segundo turno.

Financiamentos

Os projetos que serão financiadas pelo BNDES fazem parte da carteira do Novo PAC, o programa de infraestrutura do governo federal.

O BNDES vai financiar R$ 6,4 bilhões dos R$ 14,5 bilhões previstos pelo governo paulista na obra do trem que conecta São Paulo a Campinas. De acordo com o governo federal, o empréstimo foi dividido em duas etapas, sendo a primeira, assinada nesta sexta, no valor de R$ 3,2 bilhões.

O BNDES também financiará R$ 1,35 bilhão para obras no trecho norte do Rodoanel, cujo leilão da parceria público-privada (PPP) aconteceu em março. O contrato prevê ações de redução de impactos ambientais, com a construção de 14 passagens de fauna.

O BNDES vai financiar o alongamento de 8,2 quilômetros da Linha 2 Verde do Metrô de São Paulo, com oito novas estações até a Penha. A previsão é de que as obras sejam concluídas até dezembro de 2028.

Segundo o governo federal, a obra exigirá a compra de 44 novos trens, que terão de ser produzidos por empresas nacionais. O financiamento do BNDES ao governo paulista é de R$ 3,6 bilhões para compra dos trens.

O BNDES ainda firmou um contrato com a prefeitura de São Paulo no valor de R$ 2,5 bilhões para compra de 1,3 mil ônibus elétricos de fabricação nacional.