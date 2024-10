Rena Olaz/Câmara Municipal do RJ Marielle Franco foi morta no dia 14 de março, no Rio de Janeiro, ao lado do motorista Anderson Gomes

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai pedir ao Conselho de Sentença do IV Tribunal do Júri que os acusados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, peguem pena máxima. Com isso, os réus Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz podem passar 84 anos na cadeia.

O júri está marcado para a manhã desta quarta-feira (30). Queiroz e Lessa estão presos desde 2019, condenados por duplo homicídio triplamente qualificado, um homicídio tentado, e pela receptação do Cobalt utilizado no dia do crime.

Júri

O júri do caso será formado por 21 pessoas comuns. Destas, 7 serão sorteadas na hora. Ao longo do julgamento, todas elas ficarão isoladas e dormirão nas dependências do Tribunal de Justiça do RJ.

A acusação, feita pelo MPRJ, conta com 7 testemunhas, entre elas a única sobrevivente do atentado.

Lessa e Queiroz participarão por videoconferência, pois o primeiro está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé e o segundo, no Complexo da Papuda, em Brasília.