Jonathan Campos/Agência Estadual de Notícias Eduardo Pimentel Slaviero, de 40 anos, é natural de Curitiba e tem formação em Administração

Eduardo Pimentel (PSD) , atual vice-prefeito de Curitiba , foi eleito para comandar a capital paranaense pelos próximos quatro anos, alcançando 57,64% dos votos válidos no segundo turno. Ele derrotou a jornalista Cristina Graeml (PMB) , que obteve 42,36% dos votos. A disputa foi uma das mais acirradas do país.

Os resultados foram os seguintes:

Eduardo Pimentel (PSD): 57,64%

Cristina Graeml (PMB): 42,36%

Resultados do Primeiro Turno

No primeiro turno, Eduardo Pimentel recebeu 313.347 votos, o que corresponde a 33,51% dos votos válidos, enquanto Cristina Graeml obteve 291.523 votos, equivalentes a 31,17%. O primeiro turno registrou um comparecimento de 1.028.810 eleitores, com 935.169 votos válidos, além de 47.728 votos nulos (4,64%) e 45.913 em branco (4,46%). O número de abstenções foi de 394.912.

Perfis dos Candidatos

Eduardo Pimentel Slaviero, de 40 anos, é natural de Curitiba e tem formação em Administração, além de pós-graduação em Agronegócios. Empresário, já atuou como vice-prefeito e secretário estadual das Cidades. Ele foi eleito vice-prefeito de Curitiba em 2016 e 2020. Neste pleito, concorreu pela coligação "Curitiba Amor e Inovação", que inclui diversos partidos, e teve Paulo Eduardo Lima Martins (PL) como vice.

Cristina Reis Graeml, de 54 anos, também é natural de Curitiba e é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Com uma carreira de 26 anos como repórter de TV, Graeml concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, representando o Partido da Mulher Brasileira (PMB). Seu vice é Dr. Jairo Filho, do mesmo partido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.