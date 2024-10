Marcelo Camargo/Agência Brasil As detenções da PF ocorreram em sete locais de votação na cidade.

A Polícia Federal (PF) levou 38 pessoas à delegacia em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, neste domingo (27), suspeitos de crimes eleitorais, como prática de boca de urna.

As detenções ocorreram em sete locais de votação na cidade. No Clube Naval Charitas, 11 pessoas foram conduzidas, enquanto no Barreto outras cinco foram levadas para a delegacia. Em Piratininga, quatro pessoas também foram detidas por suspeita de crimes eleitorais.

Além das prisões, duas urnas eletrônicas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas em Niterói até as 11h30. As seções eleitorais permanecerão abertas até às 17h.

Em Niterói, os candidatos Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL) disputam o cargo de prefeito da "Cidade Sorriso".

Niterói e Petrópolis são os únicos municípios do estado onde ocorre o segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro.



