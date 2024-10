Leopoldo Silva / Agência Senado Eleitora responderá por lesão corporal, desobediência e desordem em local de votação.

Uma mulher foi presa após agredir uma mesária com um soco no rosto na seção eleitoral neste domingo (27). O caso aconteceu na Escola Sérgio Francisco , localizada no Bairro Lamarão , em Aracaju ( SP ). O local é um dos 175 pontos de votação no segundo turno das Eleições 2024 na capital sergipana. As informações são do g1 .

O Tribunal Regional Eleitoral ( TRE ) informou que a agressão não teve relação direta com o pleito, pois ambas as mulheres já se conheciam e possuíam um desentendimento antigo. Segundo a Polícia Militar , a eleitora votou e saiu do local, mas retornou minutos depois, iniciando uma discussão que resultou na agressão.

A mesária foi levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento e foi liberada. Em seguida, ambas foram encaminhadas à sede da Polícia Federal, no Bairro Siqueira Campos, para prestar depoimento. A PF informou que a eleitora responderá por lesão corporal, desobediência e desordem em local de votação.

