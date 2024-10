Reprodução/Record Nunes e Boulos tiveram forte debate na Record

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), trocaram provocações no debate promovido neste sábado (19) pela TV Record em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo.

Além de alegações feitas nos encontros anteriores, os candidatos inovaram em suas falas: “tem focinho de rato, rabo de rato, cara de rato”, “craque em inventar mentiras” e além de menção ao grupo Racionais MC’s, por exemplo, estiveram entre os destaques do debate de ontem.

Veja as frases do debate de ontem:

“Desespero bateu lá mesmo”

Após Boulos citar um antigo episódio em que Nunes teria dado um tiro para o alto em frente a uma boate, o atual prefeito - que nega o episódio - disse que o "desespero bateu" no adversário.

O desespero bateu lá mesmo. Você estava tentando dar uma de equilibrado, de bonzinho, mas não cola. É o teu jeito. É a tua forma. Você é isso”.

“Não é ursinho carinhoso. É rato”

Novamente, Boulos provocou Nunes sobre o fato do candidato não abrir seu sigilo bancário.

“Quando tem focinho de rato, rabo de rato, cara de rato. Não é ursinho carinhoso. É rato”.

“Papai teve que pagar a conta”

Nunes levantou, sem provas, uma acusação contra Boulos sobre um suposto calote após uma batida de carro. O psolista nega.

“Inclusive, 22 de setembro de 2017. Guilherme Boulos está dirigindo, bate o carro. Aí chega para o cara, fala ‘Ó, bati o carro. Toma meu celular que eu vou pagar’. O cara ficou ligando, ligando, ligando, e ele não atendia. Sabe quem pagou a conta? O papai. Ele com 35 anos, um marmanjo, marmanjo com 35 anos, não atendia o telefone. Deu o calote no cara que ele bateu o carro. Papai teve que pagar a conta. Não dá para ser prefeito. Não dá”.

“Pode rir, mas não desacredita, não”

Após Nunes apontar que o PSOL não se reelegeu em nenhuma das cinco prefeituras que disputou no primeiro turno, Boulos citou uma frase do grupo Racionais MC's.

“Por isso, digo para você, Ricardo [Nunes], citando aqui os Racionais [MC’s]: você pode rir, mas não desacredita, não, porque a virada vai vir essa semana”.

“Parece o casal Nardoni”

Após Nunes afirmar que fez a concessão do serviço funerário municipal à iniciativa privada porque haveria lá um “antro de corrupção”, Boulos fez uma alegoria com a história do casal Nardoni, condenado pela morte da menina Isabella, em 2008.

“O Ricardo Nunes falando de corrupção parece o casal Nardoni falando em cuidar dos filhos. É o mesmo nível”

“Craque em inventar mentiras”

Durante direito de resposta concedido após a frase de Boulos sobre o casal Nardoni, Nunes disse que ele foi condenado 17 vezes só no segundo turno por criar fake news.

“Vocês sabem quantas vezes o Guilherme Boulos foi condenado? 17 vezes, só agora no segundo turno. A Justiça condenou ele 17 vezes. Por colocar mentiras, por criar fake news. […] Ele virou um craque em inventar mentiras”.

“Aqui na campanha, ele aparece um ator”

Após Boulos se declarar contra a saidinha para autores de crimes violentos, Nunes disse que o psolista é contraditório por ser "a favor da bandidagem" na Câmara dos Deputados.

“Essa questão de saidinha é algo terrível. A pergunta foi sobre a saidinha, ele [Boulos] é contra a saidinha. Aí vem aqui criar um monte de história. Saidinha é para bandido. Bandido que está preso tem que ficar preso. Bandido tem que ficar preso para dar sossego para o trabalhador. A gente precisa ter essa tranquilidade de saber que aqui na campanha ele aparece um ator, mas, na vida real, o que sempre fez e o que faz lá na Câmara é exatamente isso: contra a polícia, a favor da bandidagem e todas as ações e discursos sempre foram nesse sentido”.

“Seu marqueteiro te treinou para mentir”

Nunes apresentou dados sobre a sua gestão na área da saúde, dizendo que inaugurou 19 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) enquanto prefeito da capital. Segundo o Estadão Verifica, o número oficial é 16.

Boulos, em resposta, disse que ele é treinado para mentir.

“Ricardo, que coisa incrível. Seu marqueteiro te treinou para mentir assim desesperadamente. Saiu soltando um monte de número e não respondeu.”

