O candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), pediu ao governador Tarcísio de Freitas que garanta a segurança dele e do adversário, Alex Manente (Cidadania), durante o período eleitoral. O pedido ocorre após o atentado com fuzil contra o prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), na tarde desta sexta-feira (18).

"Tomamos aqui uma atitude. Eu liguei para vários representantes ao lado do governador Tarcísio, e agora oficializando à Justiça Eleitoral e ao governador do estado de São Paulo, para que ele possa trazer segurança para nossas candidaturas aqui em São Bernardo, à minha candidatura e também à candidatura do meu concorrente, Alex Manente.", diz o candidato em um vídeo nas suas redes sociais.

"Dessa forma, eu também gostaria que isso fosse expandido para o Brasil inteiro, porque a política é um instrumento para melhorar a vida das pessoas, não é um campo de guerra que vale tudo. Fica aqui minha solidariedade ao Aprígio e a toda sua família", pontua.

Entenda o que aconteceu

O prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, José Aprígio, sofreu um atentado com tiros de fuzil na tarde desta sexta. Ele foi baleado no ombro, segundo comunicado da Secretaria de Comunicação da prefeitura local.

“O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros”, diz trecho da nota.

Após o atentado, Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Aprígio disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel, do União Brasil. No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

