Agência Brasil O caso envolve uma série de procedimentos diplomáticos





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta terça-feira (15) a extradição de 63 brasileiros que estão na Argentina, acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A decisão responde a um pedido da Polícia Federal, que acredita que esses indivíduos fugiram para países vizinhos após a tentativa de golpe.

A medida ainda será submetida ao Ministério da Justiça para verificar se está de acordo com os tratados internacionais firmados pelo Brasil. Em seguida, o Ministério das Relações Exteriores será responsável por negociar com o governo argentino os termos da extradição.

De acordo com a Polícia Federal, aproximadamente 180 pessoas suspeitas de participação nos atos de 8 de janeiro estariam foragidas na Argentina, Uruguai e Paraguai.

Esses indivíduos teriam atravessado ilegalmente as fronteiras, utilizando diferentes métodos, como o porta-malas de carros, a travessia de rios ou a passagem a pé.

A suspeita é que alguns possam ter solicitado asilo na Argentina, enquanto outros cruzaram para o Uruguai e o Paraguai, aproveitando a facilidade de acesso, como a travessia pela Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai.





O caso envolve uma série de procedimentos diplomáticos e judiciais que agora dependem da cooperação entre os governos da Argentina e do Brasil para a execução da extradição.

As autoridades continuam investigando a situação desses foragidos e não descartam a possibilidade de mais suspeitos serem localizados em outros países da região.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.