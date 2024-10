Reprodução Boulos e Nunes se enfrentam no primeiro debate do segundo turno em SP





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) participaram nesta segunda-feira (14) do primeiro debate do segundo turno das eleições municipais, realizado pela Band . Antes do início do confronto, os dois candidatos fizeram declarações à imprensa ao chegarem à sede da emissora, abordando temas centrais para a cidade.

Nunes focou em destacar sua experiência administrativa e defendeu o equilíbrio como característica essencial para liderar a cidade.

“Tenho que mostrar para cidade que eu tenho a ordem, outro lado é a desordem. Que eu tenho experiência, outro lado a inexperiência. Que eu tenho equilíbrio, do outro lado extremismo. Acho que é importante falar disso para que a população possa fazer sua escolha. Um caminho seguro, sem risco, andando para frente”, declarou o atual prefeito.

Ele também afirmou que sua estratégia para o debate seria evitar cair em provocações. “A estratégia é não cair em provocação, porque o candidato Guilherme Boulos é provocativo. Vou falar das minhas propostas para cidade e demonstrar o quanto é importante manter uma cidade equilibrada”, disse.





Boulos falou sobre o apagão

Por outro lado, Boulos aproveitou a oportunidade para criticar a gestão de Nunes, especialmente em relação ao recente apagão. Ele apontou falhas no gerenciamento da cidade e culpou o prefeito pela falta de medidas preventivas que poderiam ter evitado os problemas causados pela tempestade.

O apagão deixou cerca de dois milhões de paulistanos sem energia elétrica durante o fim de semana. Segundo a Enel, 400 mil clientes ainda estão sem luz.

“Temos que lembrar que algumas milhares de pessoas não poderão ver o debate porque estão sem luz nas suas casas. Fiquei sem luz na minha casa até ontem. Isso tem dois responsáveis: a Enel, que faz um serviço horroroso e vou retirar no dia primeiro de janeiro da nossa cidade, e o Ricardo Nunes, porque não fez poda de árvore, não cuidou do básico. Nós passamos por esse apagão há menos de um ano e não aprendemos nada”, criticou.

O deputado federal ainda ressaltou que o formato do debate, agora com apenas dois candidatos, permitiria uma discussão mais direta e objetiva.

“Diferente do primeiro turno, onde eram muitos candidatos, agora temos a oportunidade de um confronto direto. Sou eu e ele. Espero que responda as perguntas com objetividade como o eleitor merece, como a cidade merece, particularmente depois dos dias que vivemos”, concluiu.

