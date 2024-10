Reprodução Instagram Cristina Graeml, candidata do Partido da Mulher Brasileira (PMB)













A candidata à prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml , apesar de ser do Partido da Mulher Brasileira (PMB), não possui uma única proposta voltada ao público feminino em seu plano de governo.

O documento protocolado na Justiça Eleitoral por Cristina possui 65 páginas e quase 31 mil palavras, das quais nenhuma é “mulher”. Poderia ser apenas uma escolha de escrita, mas também não há a citação de termos como “trabalhadora”, “servidora”, "feminina", “eleitora” ou “cidadã”.

O esvaziamento de políticas públicas pensadas e voltadas para atender as mulheres chama a atenção, afinal são mais de 936 mil curitibanas, a maioria da população.

Apoios

Quem surgiu como apoiador da candidata no fim da campanha foi o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Fora do segundo turno para prefeito da cidade de São Paulo, Marçal teve falas polêmicas sobre mulheres utilizadas na campanha eleitoral.

Em um dos últimos debates à prefeitura de São Paulo, Marçal também disse que “mulheres inteligentes não votam em mulheres”, ao se referir à candidata do PSB, Tabata Amaral.

A candidata do Partido das Mulheres Brasileiras disputa a cadeira da prefeitura de Curitiba contra Eduardo Pimentel, do PSD .



Pimentel terminou o primeiro turno em primeiro lugar com 33,51% dos votos e conta com os apoios do governador paranaense Ratinho Júnior (PSD), do atual prefeito Rafael Greca e do PL de Jair Bolsonaro.