Reprodução/TSE Candidatos apostaram na criatividade para se destacar

As eleições municipais brasileiras acontecem no próximo domingo (6) e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), mais de 455 mil pessoas vão disputar vagas de prefeito, vice e vereador. Entre elas, há alguns candidatos que apostaram em nomes inusitados e até bizarros para chamar a atenção dos seus eleitores.

Apesar de parecer estranho, os candidatos têm a liberdade criativa para escolher um nome político. Essa identificação só não pode passar dos 30 caracteres, atentar contra o pudor, ou ser "ridículo ou irreverente". Então, está liberado usar prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido - por mais bizarro que ele seja.

Candidatos com nomes mais bizarros das eleições 2024

Confira, a seguir, a lista do Portal iG com os nomes mais inusitados dos candidatos às eleições de 2024:

Forró , Antonio José Ferreira, São Paulo, (Solidariedade-SP)

, Antonio José Ferreira, São Paulo, (Solidariedade-SP) 100 Mizéria , Francisco Miguel de Andrade Miranda, São Paulo (Solidariedade-SP)

, Francisco Miguel de Andrade Miranda, São Paulo (Solidariedade-SP) Luci de Ameida Casca de Bala , Rio Branco (PV-AC)

, Rio Branco (PV-AC) Orlando Cannabis , Orlando dos Reis Silva, Goiânia (MDB-GO)

, Orlando dos Reis Silva, Goiânia (MDB-GO) George o Gordinho da Favela , George Carlos Pereira, Salvador (PP)

, George Carlos Pereira, Salvador (PP) Keila Acaba Não Mundão , Keila Gomes Prado, Rio de Janeiro (PL-RJ)

, Keila Gomes Prado, Rio de Janeiro (PL-RJ) Aonde É , Antônio Farias de Sousa, Fortaleza (Agir-CE)

, Antônio Farias de Sousa, Fortaleza (Agir-CE) A negona que cuida de nós , Thais Ramos Trindade, Salvador (Avante)

, Thais Ramos Trindade, Salvador (Avante) Tom Tico Mico , Uilinton de Jesus Santana, Salvador (PSD)

, Uilinton de Jesus Santana, Salvador (PSD) Seu Amigo Mimica , Claudemir Martins Feitosa, Manaus (PSB-AM)

, Claudemir Martins Feitosa, Manaus (PSB-AM) Alaide obrigada de nada , Alaíde Silva De Lima, Belo Horizonte (PSDB)

, Alaíde Silva De Lima, Belo Horizonte (PSDB) Capitão América de Paula , Luiz Carlos de Paula, São Paulo (PODE-SP)

, Luiz Carlos de Paula, São Paulo (PODE-SP) Alemão du Gás TchêTchêTcheeee , Ailton Ribeiro da Silva Filho, São Paulo (NOVO)

, Ailton Ribeiro da Silva Filho, São Paulo (NOVO) Zói Bad Boy o Retorno , Márcio Rodrigues Cordeiro, Belo Horizonte (PSD)

, Márcio Rodrigues Cordeiro, Belo Horizonte (PSD) Leninha Delicinha , Maria Helena Ferreira Da Silva, Água Branca, AL (PSB-AL)

, Maria Helena Ferreira Da Silva, Água Branca, AL (PSB-AL) Railtão Top dos Top’s , Francisco Railton Cacau de Souza, Rio Branco (PP-AC)

, Francisco Railton Cacau de Souza, Rio Branco (PP-AC) Rosinaldo Já Morreu , Rosinaldo Manoel Veras, Arcoverde, PE (PSB)

, Rosinaldo Manoel Veras, Arcoverde, PE (PSB) Receba na Caixa dos Peitos , João Joaquim Da Silva, Escada - PE (Agir)

, João Joaquim Da Silva, Escada - PE (Agir) Bora Bill , Hamilton Bill Pereira Sarmento, Ananindeua, PA (Solidariedade)

, Hamilton Bill Pereira Sarmento, Ananindeua, PA (Solidariedade) Madonna , Maria Das Graças Venancio Gomes, Epitaciolândia, AC (PL)

, Maria Das Graças Venancio Gomes, Epitaciolândia, AC (PL) Piscou Não Viu , Anderson Hartt, Cerqueira César, SP (PL)

, Anderson Hartt, Cerqueira César, SP (PL) Pinto Louco , Antonio Marcos Dos Santos Junior, Brejo Grande, SE (Agir)

, Antonio Marcos Dos Santos Junior, Brejo Grande, SE (Agir) Soneca Paredão , Lucas Pereira de Araújo, Salvador (União-BA)

, Lucas Pereira de Araújo, Salvador (União-BA) Caçulinha O Amigo Do Rio , Manoel Gilberto Da Silva, Rio de Janeiro (Avante)

, Manoel Gilberto Da Silva, Rio de Janeiro (Avante) Zé Gotinha da Floresta , Sergio dos Santos Silva, Manaus, Avante-AM

