Boulos, Nunes e Marçal são os candidatos mais prováveis de irem a um segundo turno

Levantamento do Instituto Atlas Intel divulgado nesta segunda-feira (23) aponta o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) liderando a disputa pela Prefeitura de São Paulo com 28,4% das intenções de voto. O candidato Pablo Marçal (PRTB), que na pesquisa anterior estava empatado com o parlamentar no primeiro lugar, caiu nas preferências e empatou com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) no segundo - ambos atingiram 20,9% dos interesses de voto.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece na sequência, com 10,8%. Ela continua tecnicamente empatada com José Luiz Datena (PSDB), que atingiu 6,9%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima e para baixo.

Veja todos os números:

Guilherme Boulos (PSol): 28,4%

Pablo Marçal (PRTB): 20,9%

Ricardo Nunes (MDB): 20,9%

Tabata Amaral (PSB): 10,8%

José Luiz Datena (PSDB): 6,9%

Marina Helena (Novo): 3,8%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Não sei: 5,8%

Voto branco/nulo: 2,2%

Boulos lidera entre mulheres e religiosos

A pesquisa aponta que Boulos tem melhor desempenho entre mulheres (32,3%), pessoas com ensino superior (37,6%), religiosos - que não se consideram católicos ou evangélicos - (28,1%) e agnósticos ou ateus (42,1%).

Marçal é o preferido entre os eleitores do sexo masculino (27%) e autodeclarados evangélicos (36,4%), além de pessoas com ensino médio (26,4%).

Nunes pontua alto entre os idosos com mais de 60 anos (33,5%), católicos (31,6%) e aqueles com ensino fundamental (33,5%).

Tabata desempenha melhor entre os mais jovens, de 16 a 24 anos (35,7%).

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, a pesquisa aponta Marçal derrotado contra Nunes (28% ante 47,5%), Boulos (38,5% ante 44,4%) e Tabata (36,9% ante 48,8%).

Boulos venceria Nunes (41,7% contra 39,5%), mas perderia para Tabata (31,5% ante 33,2%).

Tabata também venceria Ricardo Nunes (46,8% ante 35,2%).

Pesquisa Atlas Intel

O Instituto Atlas Intel entrevistou 2.218 eleitores por meio de recrutamento digital entre os dias 17 e 22 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o Protocolo SP-03546/2024.

