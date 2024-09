Reprodução A PF alerta a população sobre a importância de evitar esses intermediários





A Polícia Federal está investigando sites que cobram taxas elevadas para intermediar a solicitação de passaportes , enganando cidadãos que acreditam estar pagando pela emissão do documento.

Esses sites se limitam a preencher o formulário online da PF com os dados fornecidos pelos usuários, um serviço que pode ser realizado gratuitamente, conforme revelou o Portal G1.

A PF alerta a população sobre a importância de evitar esses intermediários e realizar a solicitação do passaporte diretamente no site oficial, onde o único custo é a taxa de R$ 257,25.

"A Polícia Federal informa que monitora a atuação dessas empresas e orienta os cidadãos a utilizarem exclusivamente os canais oficiais da instituição para agendamentos e pagamento de taxas relacionadas à emissão de passaportes, evitando intermediários", explica em nota.

Esses sites se aproveitam do alto volume de buscas no Google por termos como "tirar passaporte" e "agendar passaporte", aparecendo nos primeiros resultados das pesquisas.

Os cidadãos são atraídos por essas páginas que cobram taxas adicionais e solicitam dados pessoais e documentos.

Em contraste, os sites governamentais (gov.br), que oferecem a emissão de passaporte sem intermediários, costumam aparecer em posições inferiores nas buscas.





Posição da investigação



"Digitando no Google a frase 'agendar passaporte', a pesquisa retorna tendo como primeira opção um site PATROCINADO, de uma empresa que presta serviço de 'despachante'", diz parte do procedimento aberto pela Divisão de Passaportes da Polícia Federal (DPAS), em Brasília. A investigação segue em andamento para coibir essas práticas enganosas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.