Thaís Margarido , candidata à prefeitura de Guarujá pelo partido União Brasil, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (22), quando seu carro blindado foi alvo de disparos .

O ataque ocorreu no bairro Santa Cruz dos Navegantes enquanto ela dirigia acompanhada de sua filha de oito anos. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

Thaís é ex-vereadora e jornalista e disputa a prefeitura com o apoio da população, após a deputada estadual Solange Freitas ter retirado seu apoio em agosto por discordâncias na forma de condução política de Margarido.

Em suas redes sociais, Thaís Margarido reafirmou sua determinação na candidatura. “Estou em um único partido, mas minha determinação é inabalável. Não desisti e nunca vou desistir da luta por um espaço justo e representativo para todas nós!”, declarou em um vídeo postado no Instagram.

Ela ocupou cargos de destaque no primeiro mandato do prefeito Válter Suman (PSDB), liderando as secretarias de Turismo e Relações Sociais, das quais se afastou em 2020. Na última pesquisa IPAT, Thaís aparece com 2,8% das intenções de voto, ocupando a quinta posição na disputa.





Violência no Guarujá

Guarujá possui um histórico de crimes políticos violentos. O vereador Orlando Falcão foi assassinado a tiros em 1997. Em 2010, o vereador Luís Carlos Romazzini também foi morto.

Dois anos depois, em 2012, o ex-secretário de Governo Ricardo Augusto Joaquim de Oliveira foi assassinado.

Já em 2016, o candidato a vereador Cerciran dos Santos Alves foi morto a tiros. Mais recentemente, em 7 de setembro deste ano, a van de campanha do candidato Marcelo Pepe (PSB) teve o para-brisa quebrado e o interior destruído.

