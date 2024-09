Reprodução YouTube Marçal e Datena do debate da redeTV/UOL

Pesquisa Quaest sobre as eleições municipais em São Paulo divulgada nesta quarta-feira (18) mostra quais são os candidatos mais rejeitados pelos eleitores. Pablo Marçal (PRTB) viu seu índice subir após levar uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB), que oscilou positivamente, dentro da margem de erro.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece como o mais rejeitado, com 62%. Guilherme Boulos (PSOL) aparece como segundo mais rejeitado, com 46%, seguido de Pablo Marçal (PRTB), com 45%, Ricardo Nunes (MDB), com 37%, e Tabata Amaral (PSB), com 37%.

A taxa de rejeição de Marçal subiu após ele levar uma "cadeirada" de Datena no debate da TV Cultura. Na última pesquisa, do dia 11 de setembro, o influenciador tinha 41%, subindo quatro pontos percentuais.

Já o apresentador estava com 60%, oscilando positivamente dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos neste segmento.

Pesquisa Quaest

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00281/2024. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

