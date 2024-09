Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão, Esther Dweck, durante anúncio de ministros, em 2022

Após a exoneração de Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos nesta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva designou a ministra Esther Dweck, titular da pasta de Gestão e Inovação, para assumir interinamente a liderança do Ministério dos Direitos Humanos. As informações são do g1.

Silvio Almeida foi afastado do cargo após denúncias de assédio sexual, recebidas pela ONG Me Too Brasil, virem a público.

Após um encontro com Almeida no Palácio do Planalto, Lula declarou que a situação era "insustentável", levando à sua demissão.





Em comunicado, a Presidência reafirmou: "O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a gravidade das acusações de assédio sexual."

As denúncias vieram à tona na quinta-feira (5), primeiro relatadas pelo Metrópoles e confirmadas em uma nota pública pela ONG Me Too Brasil, que combate a violência sexual.

Os supostos casos teriam ocorrido no ano passado, envolvendo Anielle Franco como uma das vítimas. Silvio Almeida nega as acusações.

