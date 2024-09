Após decisão da 1ª Turma do STF, quais os próximos passos com a suspensão do X?

O X foi suspenso no Brasil por não cumprir uma ordem do STF, e a decisão se manteve nesta segunda-feira (2). A Corte exigiu que Elon Musk nomeasse um novo representante legal da empresa no país. A empresa teve 24 horas para cumprir, mas decidiu não atender à ordem.