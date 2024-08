Reprodução Joanilde foi brutalmente assassinada a facadas em sua própria casa pelo marido





A Ministra dos Povos Indígenas , Sônia Guajajara , lamentou publicamente o feminicídio de Joanilde Rodrigues Paulino Guajajara, técnica de enfermagem indígena do Território Indígena Arariboia, em Amarante do Maranhão.

Joanilde foi brutalmente assassinada a facadas em sua própria casa pelo marido, Wendel Machado, que está foragido. O crime chocou a comunidade local e levantou novamente o debate sobre a violência contra as mulheres indígenas no Brasil.

Wendel Machado já possuía um histórico de violência. Em 2014, ele respondeu por agressão contra Guajajara e sua filha. Em 2023, foi indiciado por porte ilegal de arma. Além disso, ele é suspeito do assassinato de Carla Tayra Sousa de Oliveira, ocorrido em 2021, quando já mantinha um relacionamento com a vítima.

Apesar de ter confessado o crime e de existirem evidências que o ligavam ao assassinato, Wendel foi liberado em liberdade condicional após seis meses de prisão e aguardava julgamento quando cometeu o feminicídio de Joanilde.

Em uma nota de pesar, a Ministra Sônia Guajajara expressou sua tristeza e revolta com o ocorrido, ressaltando a insegurança enfrentada pelas mulheres, especialmente as indígenas, dentro de suas próprias casas.

"Quando falamos que mulheres não estão seguras sequer em sua própria casa, é sobre isso. Joanilde foi morta em sua residência, lugar que deveria ser um espaço seguro para ela e para todas as mulheres", declarou a ministra. Ela também destacou a importância de combater a cultura machista que perpetua a violência contra as mulheres no país.

Sônia Guajajara também manifestou solidariedade à família e aos amigos de Joanilde, que são seus conhecidos, e pediu que a justiça seja feita.

"Não podemos aceitar que situações como essa continuem acontecendo, que mulheres percam suas vidas dia após dia em uma cultura machista que viola nossos corpos e nos violenta diariamente", completou a ministra.





A íntegra da nota da Ministra Sônia Guajajara:

“Mais uma vítima de feminicídio!

Recebi com profunda tristeza e revolta a notícia sobre o assassinato brutal de Joanilda Guajajara do meu Território Indígena Arariboia pelo seu marido em Amarante (MA).

Quando falamos que mulheres não estão seguras sequer em sua própria casa, é sobre isso. Joanilda foi morta em sua residência, lugar que deveria ser um espaço seguro para ela e para todas as mulheres.

Joenilda, jovem mulher indígena, mãe, técnica de enfermagem é mais uma vítima do feminicídio em nosso país. Não podemos aceitar que situações como essa continuem acontecendo, que mulheres percam suas vidas dia após dia em uma cultura machista que viola nossos corpos e nos violenta diariamente.

Meus sinceros sentimentos a toda a família, que além de parentes, são meus amigos e toda a solidariedade aos amigos e amigas de Joenilda. Desejo muita força nesse momento tão difícil e que a justiça seja feita.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.