Ricardo Stuckert 'A minha alegria aqui hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito', disse Lula

Em evento para o lançamento do Pacto pela Transformação Ecológica, em parceria com Legislativo e Judiciário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (21), que os Três Poderes, “com autonomia, saberão se respeitar”. As informações são da CNN.

A declaração ocorre, também, um dia após o firmamento de um acordo que altera funcionamento das emendas impositivas, antes motivo de crise institucional dentro do governo.





“A minha alegria aqui hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito. Porque juntar os Três Poderes, agora, demonstra com muita clareza, com muita clareza mesmo, que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os Poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir o seu dever”, afirmou Lula.

O entendimento alcançado, conforme divulgado em documento na última terça-feira (20), mantém as modalidades de emendas existentes, mas introduz mudanças nos procedimentos para a alocação das verbas a prefeituras e governos estaduais.

