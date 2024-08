Reprodução/Instagram João Pinheiro, candidato a prefeito de Marília

Até o momento, o empresário João Pinheiro (PRTB), que participa das eleições pela prefeitura de Marília (SP), é candidato mais rico do Brasil em bens declarados para a Justiça Eleitoral, com patrimônio de R$ 2.851.300.

O prazo para declaração de bens terminou nesta quinta-feira (15) e os dados ainda não foram completamente processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por isso, as informações podem mudar.

O valor declarado por Pinheiro é quase 80% maior do que o orçamento de 2024 da prefeitura do município, de R$ 1,6 bilhão.

De onde vem o dinheiro?

A riqueza de Pinheiro vem, em sua maioria, das cotas de capital de uma empresa dele no ramo de açúcar, chamada Sugar Brazil LTDA. Outra quantia computada pelo TSE é de cotas de uma empresa de agropecuária, no valor de R$ 1,3 milhão, além de R$ 300 mil na poupança da Caixa Econômica Federal.

O valor declarado pelo vice do empresário, Rafa Amadeu (PDT), é de R$ 173,9 mil.

Nas redes, João Pinheiro exibe seus carros esportivos de luxo, helicópteros e jatinho. O candidato tem 39 anos e possui em sua garagem Ferrari, Porsche e Lamborghini. Ele também utiliza helicópteros e um jatinho com a logo da Sugar Brazil LTDA.

A campanha de Pinheiro tem o apoio de figuras conhecidas da política nacional, como os deputados Marco Feliciano (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL) e o candidato a prefeito em São Paulo também pelo PRTB, Pablo Marçal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp