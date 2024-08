Lula Marques/ EBC - 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli diz que não cometeu nenhuma ilegalidade

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada pela Justiça de São Paulo por divulgar o número do telefone celular de uma professora que havia lhe chamado de "fascista" em uma mensagem privada nas redes sociais.

Zambelli precisará pagar uma indenização de R$ 3 mil à professora, segundo a sentença da juíza Camila Franco Bariani.

Além da parlamentar, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que compartilhou os dados pessoais da professora, foi condenado.

Segundo Bariani, a divulgação do número do telefone celular foi indevida.

"Os requeridos [os deputados] são pessoas públicas e possuem ciência do enorme alcance que suas mensagens públicas atingem", afirmou a juíza. "Ao divulgarem o número privado da autora do processo nas suas redes sociais, certamente procuravam que os seguidores oferecessem algum tipo de represália", completou.

De acordo com o blog de Rogério Gentile, do UOL, a professora disse que mandou uma mensagem à deputada, pois "estava inconformada com atitudes" que Zambelli havia tomado.

A mensagem dizia: "cu de mascar rola. Vsf fascista do kralho".

A professora informou à Justiça que Zambelli divulgou uma captura de tela da mensagem em suas redes sociais, sem ocultar seu número de telefone. Ela relatou que, devido a isso, começou a receber ligações durante a madrugada e mensagens de texto ofensivas e ameaçadoras de seguidores da parlamentar.

Em sua defesa, a deputada alegou que não cometeu nenhuma ilegalidade.

"A responsabilidade de toda e qualquer exposição sofrida é da própria requerente [a professora], já que não se privou de cometer o ato ilícito com seu número de celular e com sua foto, o que demonstra seu descompromisso com sua imagem", declarou à Justiça", declarou a defesa de Zambelli à Justiça.

Já Gayer, afirmou que a professora "tenta se beneficiar da própria toopeza, pois foi ela quem iniciou o imbróglio com agressões verbais" à Zambelli.

Os parlamentares ainda podem recorrer da decisão.

