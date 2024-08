Caio Barbieri Pablo Marçal concorre ao cargo de prefeito de São Paulo





Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche e presidente do PRTB, revelou em um áudio divulgado nesta quinta-feira (8) pela Folha de S.Paulo que possui relações com integrantes do PCC.

A gravação, realizada em fevereiro deste ano, ocorreu durante uma conversa entre Leonardo e Thiago Brunelo, um dos fundadores do partido, em um restaurante de beira de estrada em São Paulo. O presidente do PRTB não sabia que estava sendo gravado.

Na conversa, Leonardo mencionou o envolvimento de seu motorista com o PCC. “Não tem o Piauí, de [inaudível]? Não tem o chefe do PCC que está solto? Ele é a voz abaixo", referiu-se Leonardo ao seu motorista.

“Ele nunca mexeu com política. Hoje ligaram para o menino, né, lá dentro da cadeia e falaram: ‘Estou trabalhando pro Avalanche de motorista’”, acrescentou.

Piauí é um ex-líder do PCC na favela de Paraisópolis (SP). Segundo Leonardo, seu motorista era aliado do bandido da facção.

O dirigente partidário também discutiu sua influência na soltura de André do Rap, outro líder do PCC, que foi liberado após uma decisão do STF em 2020. “Eu sou o cara que soltou o André [do Rap]. A turma não sei se vai te contar isso. Esse é o meu trabalho, entendeu? A próxima, agora, a gente vai botar um lugar acima dele. Esse é o meu dia a dia [...] Eu faço um trabalho bem discreto", contou.

Em resposta à divulgação do áudio, Leonardo afirmou à Folha de S.Paulo que não reconheceu a própria voz e não confirmou a veracidade da gravação. No entanto, ele negou qualquer envolvimento com o PCC.





Leonardo não acredita na vitória de Pablo Marçal

Leonardo foi eleito presidente do PRTB em 25 de fevereiro, assumindo uma posição influente nas decisões políticas e judiciais em Brasília, embora ainda não tenha provado sua relevância.

O áudio também revela que Avalanche havia acertado com Pablo Marçal para concorrer pelo partido à prefeitura de São Paulo. Marçal, que recebeu 243 mil votos nas eleições de 2022, tinha sua candidatura indeferida pelo TSE devido a falhas no registro de campanha e na prestação de contas.

Leonardo afirmou: “Nós temos chance de ganhar? Não. Mas é quando ele for para o segundo turno, entendeu? Eu sei que não ganha, mas é o que a turma falou: põe ele e depois a gente senta e conversa”.

