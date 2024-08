Agência Brasil Lula tem melhor avaliação em Pernambuco, estado onde nasceu

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira (1) mostra os cinco estados que mais bem avaliaram o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na presidência.

O levantamento aponta que o estado que mais aprova a gestão de Lula é Pernambuco, com 73% de avaliação positiva. Em seguida, vem Bahia (69%), Minas Gerais (52%), São Paulo (50%), Goiás (49%) e Paraná (44%). No caso dos últimos quatro estados, os dados são da pesquisa realizada em abril.

No cenário nacional, Lula tem a aprovação de 54% dos eleitores brasileiros e 43% de reprovação, segundo a última pesquisa publicada no dia 10 de julho.

Nos dois estados onde o presidente recebe as melhores avaliações, sua popularidade supera a dos governadores locais. Em Pernambuco, onde Lula é aprovado por sete em cada dez eleitores, a governadora Raquel Lyra (PSDB) tem uma taxa de aprovação de 53%. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) é apoiado por 63% dos entrevistados.

A aprovação de Jerônimo é comparável à dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que possuem 62% de aprovação em seus respectivos estados.





Eleições presidenciais de 2026

De acordo com a Quaest, nos estados nordestinos, mais da metade dos eleitores indicam que considerariam votar no presidente Lula em 2026, caso ele se recandidate ao Palácio do Planalto. Na Bahia, 67% dos eleitores manifestam essa intenção, enquanto em Pernambuco o índice é de 69%.

O próximo candidato com maior potencial de apoio é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que poderia contar com 34% dos votos na Bahia e 29% em Pernambuco.

Na região, conhecida por favorecer candidatos do PT, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em terceiro lugar: 26% dos eleitores tanto na Bahia quanto em Pernambuco indicam que poderiam votar nele.



Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em duas ações, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) emerge como a principal alternativa da direita nesses estados. Na ausência do ex-presidente, 46% dos eleitores de Bolsonaro na Bahia optariam por Michelle, enquanto em Pernambuco esse percentual chega a 51%. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, obteria 29% e 24% desses votos, respectivamente.

A pesquisa Genial/Quaest, conduzida entre 25 e 28 de julho, entrevistou 900 eleitores na Bahia e 702 em Pernambuco, todos com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos na Bahia e 3,7 pontos percentuais em Pernambuco.

