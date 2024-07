Agência Brasil Focos de incêndio no Pantanal estão sob investigação da PF, diz Marina





Marina Silva (REDE) , ministra do Meio Ambiente, discordou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à eleição recente de Nicolás Maduro para presidente da Venezuela.

“Sempre trago a democracia e os direitos humanos como valor e valores não podem ser relativizados,” pontuou.

Para a ministra, o regime não se mostrou uma democracia, pois “um regime democrático pressupõe eleições livres.”

Assim como diversos políticos, Marina engrossou o coro que pede provas da eleição na Venezula e maior transparência sobre a votação, algo que Maduro não divulgou amplamente.

“Um regime democrático [...] pressupõe que não haja nenhuma forma de perseguição política nem tentativa de inviabilizar os diferentes segmentos da sociedade que legitimamente têm direito de pleitear e chegar ao poder, e não venham e sofrer qualquer tipo de impedimento ou constrangimento” disse a ministra em entrevista à coluna de Guilherme Amado no Metrópole.

Marina apoia pedidos do Brasil, mas discorda de Lula

Ao contrário de Lula, que causou polêmica ao parabenizar Maduro pela posse na Venezuela, Marina Silva deixou claro que dá uma opinião sobre o assunto:

“Não falo pelo governo, [mas a Venezuela] não se configura como uma democracia. Pelo contrário, [é] uma situação em que você já decreta a posse.”

A ministra do Meio Ambiente elogiou o posicionamento oficial do Brasil de exigir provas de eleição para Venezuela:

“O Brasil está muito correto quando diz querer ver os resultados eleitorais. Quando se trata de política externa, o governo está correto em buscar as cautelas necessárias, mas a cobrança foi veemente, o fato de fazer essa cobrança é uma forma de colaborar com o fortalecimento da democracia no nosso continente.”

Afirmou, ainda, que vê isso como uma ênfase do Brasil de que não queremos e nem teremos “nenhum tipo de atitude que venha extrapolar esse princípio.”

