Cláudio Kbene/PR Janja da Silva com Emmanuel e Brigitte Macron, em Paris

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, foi recebida nesta sexta-feira (26) pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, em Paris, em meio à abertura das Olimpíadas de 2024 na cidade.

Janja integra a comitiva oficial do governo brasileiro e veio para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. A escolha de Janja por Lula para representá-lo no evento gerou debates ao longo da última semana.

Me sinto muito honrada por representar o meu marido, presidente @LulaOficial , na Cerimônia de abertura das Olimpíadas.



Agradeço a recepção do presidente francês, Emmanuel Macron, e da minha querida amiga Brigitte Macron.



📷 Cláudio Kbene pic.twitter.com/xf8C1CuiBG — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 26, 2024

Além de Janja, André Fufuca (PP-MA) e o embaixador brasileiro na França, Ricardo Neiva Tavares, também fazem parte da delegação que representa o Brasil em Paris.

A credencial de Janja foi recebida também nesta sexta-feira (26), segundo o jornal Estado de São Paulo.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) emitiu a credencial de forma excepcional, já que o prazo oficial para o requerimento já havia sido encerrado quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, no último dia 11, que enviaria a primeira-dama como sua representante.

O Brasil corria risco de não ter um representante oficial no evento, e a diplomacia brasileira teve que intervir para resolver a questão, e garantir a ida da primeira-dama à capital francesa.

O contato com o Comitê Olímpico Internacional (COI), responsável pelo credenciamento das autoridades no evento, foi feito pelo COB, que não deu muitos detalhes sobre a negociação entre os dois países, alegando que as informações são pessoais.

Quando questionado sobre a ausência de Lula, Macron respondeu que a ausência já foi justificada e que Janja será bem-recebida, acrescentando que “pelo menos” ela estará presente no evento.

Emmanuel e Brigitte Macron oferecem nesta sexta-feira (26) uma recepção aos chefes de estado e de governo que acompanharão a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024.

O anúncio da participação de Janja como representante no evento foi feito durante uma solenidade com atletas olímpicos, na qual Lula assinou o reajuste do Bolsa Atleta. “Vou ver as Olimpíadas pelos olhos da Janja”, disse o presidente.

