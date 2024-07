Valter Campanato/Agência Brasil - 29/09/2023 Presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, concedeu um habeas corpus a uma mulher grávida e mãe de três filhos condenada por tráfico de drogas. Ela agora vai cumprir a pena de cinco anos de prisão em regime aberto domiciliar. A condenação era de regime semiaberto.

A mulher foi condenada pelo tráfico de um quilo de maconha.

Barroso destacou que a presa é ré primária, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa. Ainda, ele ressaltou que dois filhos são menores de idade e dependem dos cuidados da mãe.

"Nesse contexto, considero suficientemente demonstrada a urgência da deliberação judicial e a plausibilidade jurídica do pedido cautelar verbalizado nestes autos", escreveu o ministro na decisão.

O Supremo Tribunal Federal está em período de recesso e concedeu o habeas corpus de forma emergencial. O caso será revisado pelo tribunal de maneira conclusiva a partir de agosto, quando o Judiciário retornar às atividades regulares.

