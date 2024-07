Reprodução Empresário Luciano Hang





Na última terça-feira (23), Luciano Hang, dono das lojas Havan e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), foi condenado à prisão por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel.

A sentença foi proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Hang foi condenado a uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime aberto.

No entanto, ele poderá cumprir a pena prestando serviços comunitários e pagar uma indenização de aproximadamente R$ 49,5 mil. Além disso, terá que pagar uma multa de R$ 300 mil.

O caso remonta a 2020, quando Hang chamou Hickel de “esquerdopata” e sugeriu que ele fosse “para Cuba”, após o arquiteto se manifestar contra a instalação de uma "estátua da liberdade" em frente a uma filial da Havan na cidade de Canela.

Hang fez uma postagem no Facebook atacando Hickel e publicou uma foto do arquiteto nas redes sociais.





Hang falou sobre a sentença

O empresário divulgou uma nota criticando a decisão judicial. Ele prometeu recorrer, afirmando que é “extremamente perigoso para um empreendedor” abrir um negócio no Brasil.

“O Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor. Na busca de gerar empregos e desenvolvimento, pode ser processado criminalmente por pessoas que se utilizam de ideologias ultrapassadas para impedir a construção de empreendimentos. É o que está acontecendo neste caso. Um absurdo. É inaceitável que debates políticos sejam punidos tirando o direito à liberdade de expressão”, disse Hang ao jornal O Globo.

