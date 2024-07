Nelson Jr/SCO/STF - 06.04.2022 Ministra Cármen Lúcia diz que candidatura de Kamala significa "avanço"

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, avaliou que a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos significa um “avanço" para a causa feminina.

Harris é a preferida para assumir a campanha democrata na corrida eleitoral após Joe Biden anunciar o encerramento de sua candidatura no último domingo (21).

Em entrevista à CNN nesta terça-feira (23), a ministra disse que "sempre que uma mulher avança, todas avançam com ela independentemente de ideologia, partido e país".

Para Cármen Lúcia, que é a única mulher na composição do Supremo Tribunal Federal (STF) e ocupa o posto mais alto da justiça eleitoral, a candidatura de Kamala traz repercussões para a causa feminina no mundo antes mesmo do resultado nas urnas.

A ministra é defensora da participação feminina em espaços de poder. Ao longo de sua carreira, fez diversos discursos em que apontava os desafios de crescer profissionalmente em meios compostos, em sua maioria, por homens.

Quem é Kamala Harris?

Kamala Harris é a atual vice-presidente e foi senadora entre 2017 e 2021. Além disso, ela é a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos.

Harris é filha de imigrantes: seu pai é jamaicano e sua mãe é indiana.

Com um perfil progressista, como senadora ela defendeu a reforma do sistema de saúde, controle estrito no acesso a armas, descriminalização da maconha, legalização do aborto, progressão de impostos para a classe alta e que imigrantes ilegais tivessem acesso à cidadania americana.

Logo após anunciar que desistiu de tentar a reeleição nos Estados Unidos , o presidente Joe Biden demonstrou apoio à candidatura de Kamala Harris DoD photo by U.S. Air Force Senior Airman Kevin Tanenbaum Antes mesmo do mandatário oficializar sua desistência, a atual vice já era tratada como a favorita para assumir o posto de candidata do Partido Democrata. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America A vice-presidente Kamala Harris, que sucederia Joe Biden em caso de morte ou incapacidade, está muito bem posicionada para ser a escolhida dos democratas. Gage Skidmore / Flickr Filha de pai jamaicano e mãe indiana, foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a se tornar procuradora-geral da Califórnia e, mais tarde, a primeira senadora com família de origem sul-asiática. Gage Skidmore / Flickr Como procuradora, ela construiu uma reputação de severidade que poderia ser lucrativa em uma campanha em que questões relacionadas à criminalidade pesam muito. Gage Skidmore / Flickr Alguns progressistas, no entanto, criticam-na por suas penas severas para crimes menores, que afetaram principalmente as minorias. Gage Skidmore / Flickr Além disso, a vice-presidente, de 59 anos, apresenta índices de popularidade anêmicos, o que pode levar os democratas a optarem por outro candidato. Gage Skidmore / Flickr Nas últimas semanas, os republicanos ampliaram as críticas contra Harris, já prevendo a desistência de Biden. Gage Skidmore / Flickr A estratégia de atacar a democrata ficou escancarada durante a Convenção Nacional Republicana , no início desta semana, quando Donald Trump foi oficializado o representante dos republicanos no pleito de novembro de 2024. Gage Skidmore / Flickr Na ocasião, Harris chegou a ganhar a alcunha de "czar da fronteira". Gage Skidmore / Flickr Isto porque, na visão de membros do Partido Republicano, o alto fluxo de imigrantes nos EUA é de responsabilidade da vice-presidente. Gage Skidmore / Flickr De acordo com lideranças republicanas, o aumento de estrangeiros ilegais está aumentando a insegurança no país. Gage Skidmore / Flickr