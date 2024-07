Reprodução Apresentador José Luiz Datena se candidatou à prefeitura de SP pelo PSDB

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) sinalizou novamente que pode desistir de sua candidatura. Em entrevista à Folha de São Paulo, o apresentador chegou a se comparar ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que abriu mão da corrida eleitoral no último domingo (21) .

Segundo o apresentador, ele desistirá da campanha se for "sacaneado" pelo PSDB. A oficialização da candidatura está prevista para ocorrer em uma convenção da sigla neste sábado (27).

"Se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo", disparou.

Questionado por falar, anteriormente, que as pessoas que estavam "sacaneando" haviam sido tiradas, Datena respondeu: "Nem tanto".

"Deixaram alguns ali dentro para atrapalhar minha candidatura, inclusive a convenção. Tenho confiança na executiva nacional, no Marconi [Perillo], no Aécio [Neves], apesar de termos tido discussões lá atrás, e no José Aníbal. Mas os principais tiros que levei foram de dentro do partido", afirmou.

Vida política

Esta não é a primeira vez que o apresentador do "Brasil Urgente", da Band TV, participa das eleições. Ele já se candidatou a diferentes cargos políticos, por diferentes partidos, em vários anos - do Senado à prefeitura de São Paulo, mas desistiu em todas as ocasiões.

A ida do apresentador ao PSDB representa sua 11ª filiação partidária - ele já passou por PT, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, UNIÃO, PSC, PDT e PSB.

