Agência Brasil Tebet se posicionou sobre a desistência de Biden na eleição dos EUA

Os ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiram, neste dmoningo (21), à decisão de Joe Biden desistir da candidatura à reeleição nos Estados Unidos . Através das redes sociais, a ministra Simone Tebet , do Planejamento, parabenizou a atitude do presidente norte-americano, classificando o gesto como uma "demostração de grandeza política".

"Política não é personalismo, mas, sim, serviço a favor das ideias e valores. Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. Que os Democratas tenham o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo", disse Tebet, em texto publicado no X.

Já o ministro Paulo Teixeira , do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, tratou a desistência de Biden como uma "grande decisão" para derrotar o republicano Donald Trump , líder da extrema-direita nos Estados Unidos.

"Urgente: Biden desiste de ser candidato a presidente dos EUA. Nova convenção escolherá o novo candidato dos Democratas. Grande decisão para derrotar a extrema direita norte americana", escreveu Paulo Teixeira, também na rede social X.

Até o momento, o presidente Lula não se manifestou sobre o anúncio de Biden ou sobre as eleições nos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores não consuma se manifestar sobre movimentações políticas em outros países.

