Reprodução Ex-diretor da área de Serviços da Petrobras Renato Duque durante audiência com o juiz federal Sérgio Moro

A Justiça Federal de Curitiba (PR) decretou, nesta quinta-feira (18), a prisão do ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque. As informações são do blog da jornalista Julia Duailibi, do G1.

Duque está destinado a cumprir uma pena de 98 anos em regime fechado devido à sentença transitada em julgado - ou seja, na qual não há mais possibilidade de recursos - no âmbito da Operação Lava Jato .

A condenação ocorre pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Pelo fato de Duque não estar em Curitiba, a Polícia Federal do Paraná acionou a Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde o ex-diretor tem outro endereço registrado na Justiça.

Duque é considerado uma das principais figuras no esquema de corrupção na estatal. Ele foi condenado pela primeira vez em 2015, na 10ª fase da Operação Lava Jato. Cinco anos depois, deixou a prisão no Paraná e cumpriu regime semi-aberto.



Veja as outras condenações de Renato Duque no âmbito da Lava Jato:

Setembro de 2015: 20 anos e 8 meses (corrupção e lavagem de dinheiro);

Março de 2016: 20 anos, 3 meses e 10 dias (corrupção e lavagem de dinheiro);

Maio de 2016: 10 anos (corrupção);

Março de 2017: 6 anos e 8 meses (corrupção);

Junho de 2017: 5 anos e 4 meses (corrupção);

Agosto de 2017: 10 anos (corrupção);

Maio de 2018: 2 anos e 8 meses (corrupção);

Novembro de 2018: 3 anos e 4 meses (corrupção);

Fevereiro de 2020: 6 anos, 6 meses e 10 dias (corrupção e lavagem de dinheiro);

Julho de 2020: 3 anos e 11 meses (corrupção);

Fevereiro de 2021: 3 anos, 7 meses e 22 dias (lavagem de dinheiro);

Abril de 2021: 3 anos, 6 meses e 23 dias (lavagem de dinheiro).





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .