Reprodução: Agência Brasil Estátua da Justiça pichada

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Debora Rodrigues dos Santos ao Supremo Tribunal Federal (STF) por sua participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Ela foi flagrada por fotógrafos pichando os dizeres "perdeu, mané" na Estátua da Justiça, localizada em frente à Corte.

Debora foi presa pela Polícia Federal em março de 2023, na 8ª fase da Operação Lesa Pátria , que investiga os envolvidos nos ataques. A denúncia, do dia 2 deste mês, está sob sigilo.

Assinado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, o relatório em que Debora é citada diz que ela é suspeita dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e destruição de patrimônio tombado.

"Perdeu, mané"

A frase pichada por Debora na estátua faz uma alegoria à resposta do ministro do STF, Luis Roberto Barroso, a bolsonaristas que o hostilizaram durante uma viagem nos Estados Unidos, em novembro de 2022.

Na ocasião, Barroso caminhava em Nova York quando um homem perguntou se ele responderia às Forças Armadas e se deixaria “o código-fonte [das urnas] ser exposto”. O manifestante disse: “O Brasil precisa de resposta, ministro”. O magistrado então rebateu: “Perdeu, mané, não amola”.

O que diz a defesa

Durante a fase do inquérito, a defesa de Debora afirmou que "todos os prazos foram extrapolados sem qualquer justificativa plausível" e que a prisão, de mais de 480 dias, "ultrapassa o princípio da razoabilidade".

O advogado ainda apontou que a transferência da mulher para Tremembé, cidade 229 quilômetros distantes de onde mora, no interior de São Paulo, fere de morte a proteção integral da criança, visto que ela tem dois filhos menores de idade.

