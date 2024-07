Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro (PL) e Alexandre Ramagem (PL-RJ)

A reunião para discutir formas de blindar o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) em relação às acusações de "rachadinha" contou com a presença de fortes aliados de Jair Bolsonaro (PL-RJ). Na ocasião, além das advogadas do parlamentar, estiveram no encontro o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ) - este último foi o responsável por gravar o diálogo.

A gravação, cujo sigilo foi derrubado nesta segunda-feira (15) pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , mostra a advogada Luciana Pires falando sobre a necessidade de encontrar informações de pessoas envolvidas nas investigações contra Flávio. Um dos objetivos era obter dados de dentro da Receita Federal para remover a pessoa responsável pelo processo

Leia a íntegra da conversa abaixo:

Jair Bolsonaro: Eu posso conversar com o Canuto?

Luciana Pires [advogada]: Sim, sim. Com um clique.

Luciana Pires [advogada]: Em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita [inaudível] esses acessos lá.

Augusto Heleno: Tenta alertar ele que, ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar de gente de confiança dele.

Jair Bolsonaro: Tá certo. E, deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa. Que não estamos procurando favorecimento de ninguém.

Luciana Pires: Não, mas, não. Que não cometa o crime e que investigue.

Juliana Bierrenbach [advogada] : Presidente? Até o próprio GSI teria atribuição para isso para fazer essa operação. Por quê? Porque já tem essa atribuição. Eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição.

Luciana Pires [advogada] : Ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que acontece... Em algum momento, o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com um habeas corpus.

Luciana Pires [advogada]: Tinha. Eu vi, ninguém me perguntou. Eu li a denúncia, tem busca e apreensão até no gabinete do Senado. Alguns promotores não concordam.

Os áudios

Os áudios fazem parte do inquérito que investiga o uso da Abin para realizar espionagem ilegal de adversários políticos do ex-presidente. A quarta fase da operação Última Milha aponta que a gravação contém Ramagem afirmando a necessidade de ações para anular a investigação que tinha Flávio Bolsonaro como alvo.

No diálogo, discutiram maneiras de prejudicar os investigadores e afastar os auditores da Receita Federal.

Flávio Bolsonaro foi acusado de realizar movimentações bancárias suspeitas após um relatório produzido pelo Coaf.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.