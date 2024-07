Agência Brasil Lula condena atentado contra Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a condenar nesta segunda-feira (15) o atentado contra o ex-presidente e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano foi atingido por um tiro na orelha durante um comício em Butler, na Pensilvânia, no último sábado (13).

Lula repudiou o ataque ao ser questionado por jornalistas na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, onde havia se reunido com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

"Eu acho que a gente não pode ter dúvida de condenar qualquer manifestação antidemocrática em qualquer lugar do mundo. Seja pela direita, seja pela esquerda. Ninguém tem o direito de atirar numa pessoa porque não concorda com ele", disse.

Questionado se ataques como o de sábado favorecem candidaturas e líderes de extrema-direita, como o próprio Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula disse não saber a resposta e que isso "empobrece a democracia".

"Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, temos que ter certeza que a democracia perde. Os valores do diálogo, do argumento, de sentar em uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas", respondeu.

"Vão indo para o ralo. Se tudo vai se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do murro, na base do tiro, na base da faca. Para onde vai a democracia? E como eu sou um defensor da democracia, acho que nós temos que condenar", concluiu, antes de seguir para o almoço.

"Inaceitável"

O mandatário brasileiro já havia se manifestado sobre o atentado. Em publicação nas redes, Lula classificou o episódio como "inaceitável".

"O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável", escreveu em um post no X.

Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp