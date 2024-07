Reprodução Os empresários Wesley e Joesley Batista devem assumir a distribuidora de energia amazonense

A Âmbar Energia , empresa do Grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista , formalizou um plano para assumir a distribuidora Amazonas Energia , que foi beneficiada por uma medida provisória (MP) do governo federal recentemente. A apresentação do plano de transferência ocorreu em 28 de junho deste ano.

Em nota, a subsidiária da J&F destacou que analisa com maior profundidade a situação da Amazonas Energia, e que aguarda a avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel ) para verificar as condições finais da transferência de controle e a viabilidade econômica da distribuidora amazonense. Todo o processo de transferência será avaliado por Ricardo Tili, diretor da Aneel.

"A submissão do plano de transferência de controle é condição regulatória para qualquer interessado, porém não obriga o interessado a efetivar o negócio", diz um trecho do comunicado.

"Depois de concluir a assinatura da aquisição das usinas com a Eletrobras, em um negócio independente e sem participação estatal, a Âmbar agora analisa em maior profundidade a complexa situação da Amazonas Energia e aguarda a análise do plano pela Aneel para avaliar se as condições finais da transferência de controle garantirão ou não a viabilidade econômica da distribuidora", acrescentou.





MP

A Amazonas Energia enfrenta diversos problemas financeiros nos últimos meses, que levaram a Aneel a recomendar a cassação do contrato com o Ministério de Minas e Energia.

Uma MP do governo federal, assinada em junho deste ano, porém, determinou um conjunto de novas regras para distribuidoras de energia com problemas financeiros. A medida beneficiou diretamente a empresa dos irmãos Batista.

A MP socorre o caixa da Amazonas Energia e cobre pagamentos que a distribuidora deve fazer para termelétricas compradas pela Âmbar da Eletrobras.

Os recursos necessários para a operação serão bancados pela conta de luz de todos os consumidores brasileiros por até 15 anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.