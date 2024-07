Polícia Federal/Agência Brasil - 08.02.2024 Celular apreendido pela PF mostra que ex-assessor da Secom de Bolsonaro continua a propagar fakenews

Um dos alvos de um mandado de prisão, busca e apreensão na operação "Última Milha", deflagrada nesta quinta-feira (11) pela Polícia Federal (PF), é Mateus Sposito, que atuou como assessor da Secretaria de Comunicação Social (Secom) durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, a PF apreendeu o celular de Sposito e encontrou mensagens que comprovam que ele continua a propagar fake news.

Entenda

A operação "Última Milha" investiga um suposto esquema ilegal de monitoramento de autoridades por meio dos sistemas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão Bolsonaro.

Segundo as investigações, o grupo utilizou sistemas de GPS para rastrear celulares de autoridades e desafetos políticos do ex-presidente sem autorização judicial.

Nesta fase, a PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Brasília (DF), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

São alvos de mandado de prisão e de busca e apreensão:

Mateus de Carvalho Sposito;

Richards Dyer Pozzer;

Rogério Beraldo de Almeida;

Marcelo Araújo Bormevet;

Giancarlo Gomes Rodrigues.

Destes, já foram presos: Mateus de Carvalho Sposito, Richards Dyer Pozzer, Marcelo Araújo Bormevet e Giancarlo Gomes Rodrigues.

São alvo de buscas:

José Matheus Sales Gomes;

Daniel Ribeiro Lemos.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pois a operação Última Milha começou a partir das investigações do inquérito das fake news.

