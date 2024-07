Valter Campanato/Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode se tornar réu por três crimes

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) desviou ao menos R$ 25 milhões em joias e presentes. A informação consta no inquérito elaborado pela Polícia Federal (PF) , que teve sigilo retirado pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , nesta segunda-feira (8).

Segundo o relatório, "houve uma associação criminosa voltada para a prática de desvio de presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro e/ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome, em viagens internacionais".

Ainda de acordo com as investigações da PF, Bolsonaro e seus aliados venderam essas joias no exterior. O dinheiro arrecadado, segundo o relatório, era direcionado diretamente para o patrimônio pessoal do ex-presidente, sem utilização do sistema bancário formal, "com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores".

Decisão de Moraes

Na decisão, Moraes determinou que os advogados das pessoas citadas tenham acesso integral ao processo. Além disso, o ministro deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) analisar o caso.

Após este período, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá que decidir se Bolsonaro e seus aliados se tornarão réus ou se vai arquivar o caso. Ele também poderá pedir mais tempo para analisar o relatório elaborado pela Polícia Federal (PF) .

O caso

Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. O ex-chefe do Executivo nega ter cometido todas as irregularidades. Além dele, outras 11 pessoas foram indiciadas.

Outros indiciados no inquérito das joias:



- Bento Albuquerque (ex-ministro de Minas e Energia de Bolsonaro) - apropriação de bens públicos e associação criminosa;

- José Roberto Bueno Júnior (ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia) - apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro;

- Julio Cesar Vieira Gomes (auditor-fiscal e ex-secretário da Receita) - apropriação de bens públicos, associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa;

- Marcelo da Silva Vieira (chefe do gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no mandato de Bolsonaro) - apropriação de bens públicos e associação criminosa;

- Marcelo Costa Câmara (ex-assessor de Bolsonaro) - lavagem de dinheiro;

- Marcos André dos Santos Soeiro (ex-assessor de Bento Albuquerque) - apropriação de bens públicos e associação criminosa

- Mauro Cesar Barbosa Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro) - apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro;

- Fabio Wajngarten (advogado de Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação) - lavagem de dinheiro e associação criminosa;

- Frederick Wassef (advogado de Bolsonaro) - lavagem de dinheiro e associação criminosa;

- Mauro Cesar Lourena Cid (general da reserva do Exército ) - lavagem de dinheiro e associação criminosa;

- Marcelo Costa Câmara (ex-assessor de Bolsonaro) - lavagem de dinheiro;

- Osmar Crivelatti (assessor de Bolsonaro) - lavagem de dinheiro e associação criminosa.

